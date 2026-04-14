Descubre la historia del Puente de Barranquilla, un tesoro de Sanarate

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Planifica tu visita y descubre la fascinante historia del Puente de Barranquilla en Sanarate, El Progreso. Desde leyendas del diablo hasta su construcción con leche de burra.

Si te animas a salir de la zona metropolitana y te decides por conocer los departamentos situados en las cercanías, te encontrarás con monumentos como el puente de Barranquilla, que se alza sobre el río Los Plátanos.

Si quieres saber un poco más, te presentamos diez detalles poco divulgados acerca del puente, que aún se mantiene de pie a dos siglos de su construcción.

Tres arcos caracterizan a la estructura. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

1. La estructura, alzada con ladrillo y calicanto, comenzó a utilizarse en 1813, hace 213 años.

2. Se afirma que se utilizó leche de burra para la preparación de la mezcla para pegar los ladrillos.

3. El paso perteneció al llamado Camino Real, el cual enlazaba a la Nueva Guatemala de la Asunción con el norte y el oriente del país.

4. Según contaba la familia Cabrera, residentes en el lugar; en los laterales se encontraban imágenes de San José y la Virgen María, arrastradas tiempo después por una crecida del río.

5. En el centro se localiza una cruz, instalada para marcar el límite exacto entre Sanarate y San José del Golfo.

Además, en el lugar, se pueden realizar varias actividades, como senderismo y dar paseos rodeados de naturaleza. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

6. "Según la tradición oral, fue colocada (la cruz) por los pobladores, ya que el diablo llegaba al puente y lo pateaba para tratar de derrumbarlo", relató el historiador local Jorge Rivas.

7. Entre otros detalles, destacan dos arcos de tres metros de ancho por 80 de largo, y su altura es de aproximadamente 12 metros.

8. En la parte alta de uno de los arcos se observa una viga, utilizada para colgar a quienes se resistían a las autoridades de la última etapa colonial (1813-1821).

9. "Su base de paso está empedrada; tiene una descripción manuscrita que marca la fecha y los nombres de los constructores", mencionó el también historiador Carlos Valladares.

10. El paso resistió la fuerza de las correntadas desatadas por el huracán Mitch y la tormenta Stan.

En el camino se encuentra un rótulo para orientar a los visitantes. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Estilos e infuencias

La obra alude al estilo colonial, haciendo referencia a un aporte de la cultura hispánica bien visible. Pero, por la forma de los arcos, también se podrían hablar de una combinación de influencias de estilos gótico y románico.

El estilo gótico se aprecia en el arco más pequeño: estrecho y puntiagudo, y el románico está más visible en el arco principal: más amplio y redondeado.

¿Cómo llegar?