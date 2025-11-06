Sancionan a conductor por invadir área peatonal en Zona 10

Un video viral captó el momento en que un conductor de un vehículo invadió un área peatonal exclusiva en zona 10, generando un debate sobre el riesgo peatonal.
TE PUEDE INTERESAR: Hasta Q500 mil de multa por alterar fotos y videos con IA, propone iniciativa de ley
Circula en redes sociales un video que muestra a un conductor de una camioneta transitando por un área exclusiva para peatones en la zona 10.
Las imágenes fueron captadas por otro automovilista que circulaba por la Diagonal 6, entre la 12 y la 13 calle de la zona. Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, confirmó que el conductor fue sancionado con una multa de Q500 por circular en un área peatonal.
El video generó debate en redes sociales debido al riesgo al que quedaron expuestos los peatones por la acción imprudente del conductor.
Mira aquí el video:
La multa de Q500 impuesta es la sanción establecida para quienes no respetan los espacios peatonales, incluyendo el uso indebido de aceras o banquetas en la ciudad de Guatemala. Las autoridades buscan con esto garantizar el derecho de los ciudadanos y prevenir el uso indebido de vías.
El riesgo para peatones es un tema recurrente en la ciudad de Guatemala, donde las autoridades buscan prevenir el uso indebido de espacios públicos.