¿Sancionado? Messi es duda para jugar el All Star Game 2025

Este miércoles (7:00 p.m.) se escribirá un capítulo nuevo en la historia de la rivalidad entre las dos ligas más grandes de Norteamérica cuando las máximas estrellas ambos torneos se enfrenten en el Q2 Stadium de Austin FC en el MLS All-Star Game 2025.

Este espectáculo se realiza para complacer a los fanáticos para que puedan ver a jugadores favoritos en un duelo especial, además de una gran ocasión para revivir la rivalidad intensa entre el futbol de Estados Unidos y México.

A pesar de estar en la convocatoria, Lionel Messi y Jordi Alba, figuras del Inter Miami, no formaron parte de ningún entreno previo al juego de estrellas. Según los medios norteamericanos, es una incógnita la participación de ambos en el Q2 Stadium.

Leo Messiestá registrado en el equipo All Star de la MLS para el partido de Mañana vs All Star Liga MX.



*Recuerden q en 2024 Alba y Busquets se ausentaron a los entrenos previos, pero fueron al partido del All Star ! pic.twitter.com/G1PgjhdZwe — KING MESSI 10 (@messi10_rey) July 22, 2025

La ausencia de ambos han encendido las alarmas de la MLS. Se dice que, de no jugar el partido, los futbolistas del conjunto rosado recibirán un partido de sanción en la próxima jornada de la liga norteamericana. Aunque está el antecedente del 2024, cuando la "Pulga" tampoco entrenó, pero finalmente jugó el partido con las estrellas de la MLS.

Máxima rivalidad

La historia de este clásico entre MLS y Liga MX se forjó en los partidos más grandes. La final de la Copa de Campeones de Concacaf, el torneo de clubes más importante del continente, se ha disputado entre clubes de estas dos ligas 10 veces, incluyendo seis de las ocho finales recientes. Los equipos mexicanos dominan esta competencia con 40 titulos comparados a los tres de equipos de MLS.