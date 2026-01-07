"Santos es mi lugar", dice Neymar tras renovar hasta finales del 2026

-

Con la propia voz de Neymar, el Santos anunció, luego de varias semanas de negociación, la renovación del contrato del astro brasileño hasta el 31 de diciembre de 2026.

A través de mensajes en sus redes sociales, el viejo club de Pelé publicó un video en el que el atacante se encargó de poner su voz y su rostro para confirmar la esperada renovación.

"El 2025 fue un año especial y desafiante para mí. Momentos de alegría y superación que solo fui capaz de enfrentar con el amor de ustedes", dijo a los aficionados.

"2026 llegó y el destino no podía ser diferente. Santos es mi lugar. Estoy en mi casa, estoy seguro, estoy feliz", confirmó el exdelantero de FC Barcelona y Paris Saint-Germain.

El anuncio pone fin a la expectativa que creció en las últimas horas del 2025, cuando el club difundió un críptico video con una imagen aérea del estadio Vila Belmiro, con la fecha del 31 de diciembre de 2026.

Neymar, de 33 años, está en rehabilitación tras haberse sometido a una operación de meniscos en la rodilla izquierda el 22 de diciembre.

Durante la temporada 2025, Ney se vio limitado por recurrentes lesiones, pero fue pieza clave para la permanencia del Santos en la primera división del Brasileirão. Sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos del campeonato.

"Es con ustedes que quiero conquistar los sueños que aún faltan. El príncipe continúa", remató Neymar en su mensaje.