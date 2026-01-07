Así quedaron los cruces de octavos de la Copa del Rey

-

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, visitará la próxima semana al Racing de Santander en octavos de final del torneo, mientras que el Real Madrid y el Atlético se medirán al Albacete y Deportivo de La Coruña respectivamente, según estableció el sorteo de este miércoles.

El Barsa de Hansi Flick, líder de LaLiga, se verá con el conjunto cántabro, que encabeza la clasificación de la segunda división española. Un rival que será difícil, dado que es eliminatoria a partido único y en condición de visita.

El Real Madrid de Xabi Alonso, por su parte, se desplazará a Albacete, que está rozando el descenso en la división de plata; en concreto, está en la decimoséptima posición de 22 equipos.

Y el Atlético de Diego Simeone se enfrentará al Deportivo de La Coruña, que viene de eliminar al Mallorca en los dieciseisavos y es quinto en la segunda categoría del futbol español.

Las ocho eliminatorias a partido único se disputarán el 13, 14 y 15 de enero.

Emparejamientos de octavos:

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid

Racing de Santander - Barcelona

Leonesa - Athletic Bilbao

Albacete - Real Madrid

Burgos - Valencia

Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés - Rayo

*Horarios por definirse