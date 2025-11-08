Sara Curruchich hace el soundtrack de "Cordillera de Fuego" de Jayro Bustamante

-

Sara Curruchich realizó "Soplo de Fuego", canción que además es el soundtrack de la película de Jayro Bustamante "Cordillera de fuego".

La cantautora maya kaqchikel creó el tema que también interpretó, inspirada en la trama del cineasta.

Se trata de una pieza que "explora la fuerza de la tierra, la memoria ancestral y la resistencia de los pueblos originarios".

"Soplo de Fuego" fusiona ritmos latinoamericanos y sonoridades ancestrales, entrelazando versos en kaqchikel y español. La canción refleja el espíritu volcánico del filme y el fuego interior de quienes defienden su territorio y su dignidad.

"Volcán dentro de mí, voz mía volcán, ruge, ruge, chispeante mi pueblo, mi fuego", son las palabras que acompañan.

La trama

"Cordillera de Fuego" narra la historia de dos vulcanólogas que visitan comunidades indígenas para alertarlas sobre la formación de un nuevo volcán. En su recorrido descubren la corrupción institucional y la marginación de los pueblos ancestrales.

La canción se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina) este 7 de noviembre de 2025, durante la proyección oficial la película.

El tema continuará acompañando el lanzamiento y las presentaciones por los importantes festivales internacionales, incluyendo su exhibición el 11 de noviembre en el Kolkata International Film Festival (India).

