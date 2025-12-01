SAT presenta estudio que busca impulsar competitividad en la exportación marítima

-

Guatemala busca convertirse en un proveedor competitivo.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó la segunda edición del Estudio de Tiempos de Despacho (ETD) para el proceso de exportación en modalidad marítima, un instrumento técnico que busca posicionar a Guatemala en la ruta de la modernización aduanera, la facilitación del comercio y el incremento de la competitividad de los productos nacionales.

Durante el evento se oficializó la firma del Plan de Acción Nacional 2026-2029, un instrumento que contiene compromisos del sector público y privado para generar mejoras logísticas, reducir tiempos de despacho, optimizar procedimientos de control y fortalecer la transparencia operativa en los puertos del país.

Según la SAT este enfoque permitirá disminuir costos y dotar de mayor predictibilidad al comercio exterior.

Werner Ovalle Ramírez, superintendente de Administración Tributaria. (Foto: SAT / Soy502)

El superintendente Werner Ovalle Ramírez destacó que el ETD "representa mucho más que una medición técnica, es un insumo estratégico para la toma de decisiones y para la transformación institucional de la SAT".

Además, señaló que los resultados permitirán mejorar el clima de inversión, ampliar mercados y consolidar a Guatemala como un proveedor competitivo a nivel internacional.

Asimismo, Ovalle enfatizó que la herramienta contribuirá a facilitar el comercio mediante procesos más ágiles, trazables y alineados con los estándares internacionales.

El funcionario remarcó que estas mejoras apuntan a fortalecer la seguridad logística, elemento clave para atraer inversión extranjera y garantizar confianza a los mercados internacionales.

El estudio se desarrolló con una metodología reconocida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y se basó en mediciones reales de las etapas críticas del despacho de exportación en los principales puertos marítimos.

Los resultados se vinculan a instrumentos internacionales como el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio y la Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio, así como esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para reforzar la trazabilidad logística.

El Plan busca generar mejoras logísticas, reducir tiempos de despacho y optimizar procedimientos de control. (Foto: SAT / Soy502)

El Plan de Acción Nacional contempla medidas estratégicas como la digitalización aduanera, el fortalecimiento del programa de Operador Económico Autorizado, la optimización de inspecciones, el reconocimiento no intrusivo, la interoperabilidad de sistemas, la mejora operativa en puertos y la ampliación de horarios de atención.

Cada acción cuenta con responsables definidos y mecanismos de evaluación para su implementación.

Ovalle reafirmó la visión institucional de la Superintendencia al indicar que la SAT busca ser "una institución moderna, transparente y al servicio del desarrollo del país" y aseguró que "la SAT no solo recauda, también impulsa competitividad, integra al país al comercio global y genera confianza en los mercados internacionales".

La institución destaca que el ETD fue posible gracias a la participación de exportadores, navieras, agentes aduaneros, transportistas y operadores logísticos, lo que permite una evaluación más precisa de los tiempos y oportunidades de mejora en la cadena de comercio exterior.