Autoridades decomisan 7.1 millones de cigarrillos de contrabando

- La mercancía no pagó impuestos en el país y carecía de los registros correspondientes. OTRAS NOTAS: En el fin de año sube contrabando y pone en riesgo la salud pública En un operativo llevado a cabo en Jutiapa las autoridades localizaron y decomisaron un cargamento de cigarrillos de contrabando que se dirigía hacia El Salvador. Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un operativo en la aduana San Cristóbal, Jutiapa y detectaron un furgón que transportaba mercancía sin los registros sanitarios correspondientes. El cargamento se dirigía a El Salvador para ser comercializado. (Foto: SAT / Soy502) Al inspeccionar el furgón se localizaron 355 cajas que contenían alrededor de 7.1 millones de cigarrillos de origen chino. Según informaron las autoridades el cargamento de cigarrillos debería haber pagado Q2.8 millones en impuestos y aranceles para entrar al país. Asimismo, se logró establecer que el cargamento se dirigía a El Salvador, donde presuntamente sería comercializado. La mercancía entró al país sin pagar impuestos. (Foto: SAT / Soy502) La SAT señaló que el operativo refleja "la importancia del análisis estratégico e intercambio de información, que fortalecen la capacidad de detección y respuesta frente al contrabando de mercancías" La Superintendencia indicó que los cigarros decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.