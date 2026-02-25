Saúl celebra su reinauguración con nuevo concepto

-

Moda, gastronomía, diseño y experiencia cotidiana se integran en Saúl Miraflores, un espacio que reúne historia y contemporaneidad en un mismo punto dentro del centro comercial.

La inspiración del proyecto toma como base la cultura maya, especialmente de Petén, no solo desde lo estético, sino desde la forma en que se conciben el espacio, la luz y su relación con el entorno. El diseño incorpora materiales como madera y mármol, integrados con líneas del diseño italiano contemporáneo, generando un diálogo entre tradición y actualidad.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Un espacio para convivir durante todo el día

El nuevo Saúl integra en un mismo lugar la tienda de moda, el restaurante y el mercado. La propuesta permite a los visitantes permanecer, reunirse o trabajar, con una terraza pensada como un área abierta dentro del recorrido.

“ Más que una renovación física es una evolución, una manera de seguir explorando cómo el diseño, la gastronomía, la moda y nuestro legado cultural pueden convivir para crear comunidad, inspiración y experiencias relevantes. ” Juan Manuel Alvarado , director de Disrupción de Saúl E. Méndez.

La tienda convive con el restaurante en un concepto que elimina divisiones entre comprar, comer y compartir. El espacio acompaña el ritmo del día completo: desde el café por la mañana, almuerzos y tardes de compras, hasta cenas y encuentros nocturnos.

Ubicado en Plaza Moda, primer nivel del centro comercial, el horario de atención es de domingo a jueves de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; viernes y sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

El nuevo Saúl abre sus puertas como un punto de encuentro donde convergen moda, gastronomía, diseño y referencias culturales en un solo espacio.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para conocer más, puedes visitar sus redes sociales: @saul y @saulemendez.gt.