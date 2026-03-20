Sector azucarero regional avanza en sostenibilidad y ratifica liderazgo de Guatemala

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La agroindustria latinoamericana produce cerca del 50% del azúcar mundial y exporta más del 40%.

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Este viernes 20 de marzo Guatemala se convirtió en el punto de encuentro de la agroindustria azucarera latinoamericana.

Representantes de distintos países llegaron a la capital para participar en la 6ta. Asamblea General de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA), un espacio marcado por el intercambio de ideas sobre los desafíos actuales del sector y las oportunidades que plantea la transición energética.

“ Producimos cerca del 50% de la azúcar que produce todo el mundo y exportamos más del 40% de la azúcar mundial ” Alfredo Vila , Presidente de Unala y Asazgua

La actividad reunió a representantes de 14 países vinculados a la producción de caña de azúcar y remolacha, quienes analizaron el contexto internacional y la necesidad de adaptarse a mercados más exigentes. Esta Asamblea sirvió como plataforma para discutir el rumbo de la agroindustria en la región.

Uno de los temas que cobró mayor relevancia fue la diversificación energética, especialmente el potencial de la caña de azúcar para la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF), una alternativa que gana protagonismo en medio de los esfuerzos globales por reducir emisiones.

Asimismo, se abordaron estrategias orientadas a fortalecer la innovación y mejorar la competitividad, en un escenario donde los mercados demandan mayor eficiencia y sostenibilidad en los procesos productivos.

Guatemala reelecta

En el marco de esta Asamblea, el país no solo fungió como anfitrión, sino que también consolidó su papel dentro del bloque regional, tras ser reelecto en la presidencia de UNALA. Esta decisión da continuidad al liderazgo que ha ejercido Guatemala en la articulación de esfuerzos entre los países productores de azúcar en América Latina.

Durante el encuentro, el país fue reelecto en la presidencia, consolidando su liderazgo regional. (Imagen: Guatecaña)

La Asamblea también permitió hacer un balance de los avances en la integración regional del sector y su capacidad para responder de forma conjunta a retos comunes, como la sostenibilidad ambiental y la estabilidad de los mercados.

Retos para el sector

El presidente de la UNALA y de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Alfredo Vila, señaló que uno de los principales retos del sector ha sido lograr la integración de los países productores de la región en una sola organización.

Según explicó, actualmente los países que integran este bloque representan una parte significativa de la producción mundial de azúcar. "Producimos cerca del 50% de la azúcar que produce todo el mundo y exportamos más del 40% de la azúcar mundial", indicó.

“ Vamos avanzando a toda velocidad en todos los objetivos de sostenibilidad. ” Alfredo Vila , Presidente de Unala y Asazgua

En ese contexto, subrayó que las decisiones que se toman dentro de la organización tienen un alcance que trasciende la región.

"Eso hace que los objetivos que nosotros fijemos y los resultados van a impactar no solo en las poblaciones de nuestros respectivos países, sino en la población mundial", expresó, al señalar que el sector tiene capacidad de incidir en distintos temas a nivel global.

Vila también resaltó el valor de la Asamblea como un espacio que fortalece las relaciones entre los países participantes. "Hoy puedo decir que los lazos de amistad de nuestros países se fortalecen con esta actividad", comentó.

Este viernes Guatemala se convirtió en el punto de encuentro de la agroindustria azucarera latinoamericana. Representantes de distintos países llegaron a la capital para participar en la 6ta. Asamblea General de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA). pic.twitter.com/GqGqXcgP9N — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 20, 2026

En cuanto a los avances del sector, destacó que uno de los objetivos en los que se registra mayor progreso es la sostenibilidad. "Creo que vamos avanzando a toda velocidad en todos los objetivos de sostenibilidad", señaló.

También explicó que este concepto no se limita únicamente al ámbito ambiental o social, sino que también incluye un componente económico clave para su viabilidad. "No podríamos hacerlo si no hay sostenibilidad económica", puntualizó.

Asimismo, indicó que la articulación regional permite compartir conocimientos y mejorar prácticas dentro de la industria. "No solamente intercambiamos experiencias, sino hacemos y vemos en vivo los valores prácticos de cada país", agregó.

UNALA, fundada en 2017, agrupa a organizaciones de 14 países y busca consolidar una agenda regional que impulse el desarrollo de la agroindustria azucarera en América Latina, por su parte, Asazgua, agrupa a los ingenios del país y promueve el desarrollo de la agroindustria azucarera.