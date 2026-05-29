Juzgado aceptó todos los medios de prueba en el caso del secuestro de odontólogo

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Más de 100 medios de prueba de carácter testimonial, material y documental fueron aceptados por el Juzgado de Mayor Riesgo B, en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez.

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El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de juez Eduardo Orozco, aceptó en su totalidad la prueba presentada por el Ministerio Público (MP), en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez.

Con esto medios de prueba el ente investigador buscará comprobar que Paola Isabel Díaz de Tzun, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Juan Oswaldo Tzun Hernández, Carlos Hernández y Hernández y Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda participaron en el secuestro de odontólogo.

Se trata de más de un centenar de medios de prueba de tipo testimonial, material y documental.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, aceptó la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Público (MP), en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez. (Video: Wder López/Soy502) pic.twitter.com/XAFBr8CLUo — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 28, 2026

Además, el juzgador rechazó el recurso de reposición planteado por el abogado Alejandro Arriaza, defensa de Díaz de Tzun, que pidió reevaluar la resolución emitida, y aceptar la declaración del menor Emily Tzun Díaz.

También fue aceptado como medio de prueba la certificación de nacimiento, de Anelsy Adely Quiñonez Corado, quien se encuentra prófuga, con la finalidad de demostrar el parentesco con González y González.

Sobre el juicio

El pasado 15 de mayo, luego de la argumentación de la defensa, el juez Orozco decidió enviar a juicio a los cinco acusados del secuestro.

Según el juzgador, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Carlos González y González, y Julio Oswaldo Tzun Castillo deberán enfrentar juicio por el delito de plagio y secuestro en grado de autor.

Mientras que, para Paola Isabel Diáz de Tzun y Juan Ubaldo Tzun Hernández, le fue señalado el mismo delito en grado de complicidad.

Con esto, el juez Orozco aseveró que la etapa de juicio será conocido por el Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo B.

El caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Anelsy Adely Quiñonez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.