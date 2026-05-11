Secuestro odontólogo: concluye audiencia y juez resolverá si ordena juicio

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Luego de escuchar a la defensa de los sindicados en el caso del secuestro del odontólogo, el juez Eduardo Orozco fijó para el viernes 15 de mayo la audiencia en la que se decidirá si van a juicio como lo solicitó el MP.

Tras concluir la intervención de la defensa, en la que se solicitó la clausura provisional del proceso de los últimos dos sindicados, para el próximo viernes 15, a partir de las 12:00 horas, el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, programó la audiencia en la que resolverá si van a juicio o no los cinco señalados por el Ministerio Público (MP).

Previo a iniciar con la intervención del abogados, Saúl Centeno, defensa de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, supuesto líder de la estructura criminal, el MP presentó la evidencia incautada en los allanamientos, tal como fuera solicitada por la defensa.

Entre lo incautado, el ente investigador puso a disposición la prueba, la cual fue presentada con su embalaje respectivo, que incluye entre otras cosas, teléfonos celulares, camisas con la descripción de la Policía Nacional Civil (PNC), dispositivos intercomunicadores, así como licencias de portación de arma de fuego, de las cuales una esta a nombre de Carlos González González, señalado de ser el negociador.

(Foto: Wilder López / Soy502)

La defensa

El primer abogado en intervenir este día fue la defensa de Girón Castañeda, quien cuestionó la investigación del MP señalando algunas incongruencias en la investigación que narran desde donde inicia el seguimiento que es el centro comercial de carretera al El Salvador y no en el condominio donde residía la víctima.

Además, refirió que, debido a la cantidad, aparentemente, pagada en el rescate, el ente investigador no perfiló económicamente a los sindicados.

También hizo referencia a la clonación de los vehículos de lo que se refiere en la acusación, pues indicó que únicamente se indica el color, pero no se menciona quien es el propietario, o bien a quien se le atribuye la posesión de esos automotores.

Con ello, señaló que existen otros vicios en la investigación que no pueden ser atribuibles a Girón Castañeda, como por el ejemplo la información a la que se hace referencia a un restaurante de comida rápida, en donde no aparece el nombre de su defendido.

(Foto: Wilder López / Soy502)

Al final de su exposición, Centeno solicitó al juzgador que al momento de resolver lo haga bajo el entendido de una clausura provisional a favor de Girón Castañeda.

Igual situación expuso el abogado Florencio Mata, defensa de Carlos González González, señalado de ser el "negociador", quien emitió duda si el Emir 1 y Emisor 2 de quien se indica en la acusación, con respeto a las intercepciones telefónicas corresponden a la vos de su defendido.

Ante esto, indicó oportuno pedir la clausura provisional del proceso, en el entendido que esta decisión abriría la posibilidad de ampliar el plazo de la investigación para que el MP realice lo que no hizo antes de incorporar otros medios de prueba.

Con ello, pidió que el ente investigador efectuará un "peritaje acústico forense para determinar si la voz que se reprodujo bajo la identificación de Emisor 2 corresponde en realidad a González González.

Por último, es de señalar que la defensa de González González refutó lo expresado por el MP al indicar que, el supuesto parentesco que se le atribuye a su defendido con Anelsi Adely Quiñonez Corado, prófuga en este caso, no es cierto, toda vez que los apellidos paternos y maternos de sus progenitores no coinciden con los de Quiñonez Corado.

El caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñonez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.