¡Con viento y granizo! Fuertes lluvias la tarde de este martes (videos)

Se recomienda conducir con precaución debido a que el tránsito lento se podría incrementar ante las fuertes lluvias.
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Fuertes lluvias se han presentado la tarde de este martes 26 de mayo en distintas zonas de la ciudad capital y municipios cercanos.
En algunos sectores de las zonas 9 y 4, han reportado la caída de granizo mientras la intensa lluvia se hace notar.
Mientras, en la zona 10 se registran fuertes vientos acompañados de la tormenta, según se observa en un video compartido por medio de redes sociales.
Asimismo, en otras zonas de la ciudad también se han registrado tormentas eléctricas, por lo que se le recomienda a los conductores transitar con precaución para evitar accidentes viales.