¿Seguirá el frío? Así estará el clima este sábado 29 de noviembre

  • Por Geber Osorio
28 de noviembre de 2025, 16:08
Insivumeh
El ambiente frío persistirá este sábado en gran parte del territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa: istock)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ha indicado el persistirá el frío este sábado 29 de noviembre.

Para este sábado 29 de noviembre, se prevé la influencia de alta presión del norte al centro del país, según indicó el Insivumeh.

En las primeras horas de la mañana, se prevén nublados con posibles lloviznas en regiones del norte y del caribe, y nubosidad dispersa en el centro y oriente del país.

Las temperaturas bajas se esperan al amanecer en el sector del occidente, mientras en el sur el cielo estará despejado.

Para las horas de la tarde y noche, continuarán los nublados parciales del norte al centro del país, sin descartar lloviznas, señalaron los expertos.

Las temperaturas más bajas seguirán por las noches y madrugada. (Foto: Insivumeh)
Se pronostica que el viento esté moderado en la ciudad capital, occidente y oriente.

El Insivumeh recomienda abrigarse bien en la noche y madrugada debido al descenso de temperaturas.

