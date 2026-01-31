¿Seguirá el frío? Este será el clima para el primer domingo de febrero

Protégete del frío sobre todo en la noche y madrugada de este domingo.
El amanecer para este primer día de febrero, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica áreas nubladas en algunos puntos del país.
La mañana presentará fuertes ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en especial en la ciudad capital, Valles de oriente occidete, Sololá y norte de Escuintla y Santa Rosa. Incluso podrían presentarse algunas lluvias en el sur del país.
Durante la tarde y noche podría persistir el cielo nublado y lloviznas en la región norte y caribe que podrían ir mejorando al paso de las horas. Por el lado de suroccidente y Bocacosta se pueden presentar tormentas eléctricas.
Por la noche y madrugada a nivel nacional se reportan bajas considerables en la temperatura y vientos acelerados que incluso podrían causar desprendimiento de láminas, caídas de árboles y daños en tendidos eléctricos.