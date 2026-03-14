La "tienda" que servía de fachada para distribuir droga

Tres personas fueron capturadas, en el mismo lugar, pero con fechas distintas.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de un operativo contra la venta de drogas en el interior de una residencia ubicada en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.
Según las autoridades, en esta residencia funciona una tienda y, cuatro días antes, habían capturado a Brandon "N", de 19 años, y Ludwin "N", de 18, al descubrir que el comercio se utilizaba para la venta de drogas.
Este 14 de marzo, al allanar nuevamente el local, fue detenido Darwin "N", de 18 años, por el mismo delito.
Los agentes de la PNC realizaron la revisión correspondiente, en donde se encontró: una cámara de videovigilancia, un teléfono celular, 21 bolsas con marihuana, 48 "colmillos" con cocaína, 266 piedras de Crack y Q630.