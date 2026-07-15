Seguros Bantrab presenta Healthy Day 2026 en Guatemala

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Guatemala volverá a ser sede de Healthy Day 2026, un encuentro dedicado a la prevención, la salud metabólica, la longevidad y el bienestar emocional. La tercera edición del evento se realizará el sábado 1 de agosto en zona 10, y contará con la participación de especialistas internacionales y actividades dirigidas al público.

Presentado por Seguros Bantrab, el evento busca acercar a los asistentes información sobre hábitos saludables y prevención, a través de conferencias, espacios interactivos y experiencias relacionadas con el bienestar.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Conferencias sobre nutrición, salud y bienestar

La agenda de Healthy Day 2026 incluye la participación de tres conferencistas internacionales.

Desde España llegará Guillermo Rodríguez Navarrete, conocido como Nutrillermo, especialista en Nutrición Humana, farmacéutico y autor, quien compartirá contenidos relacionados con nutrición basada en evidencia, salud metabólica y longevidad.

La colombiana Sajeeva Hurtado, especializada en medicina china y fertilidad, presentará su metodología de Respiración Neuropigenética, que integra neurociencia, respiración consciente y regulación del sistema nervioso.

El mexicano Ricardo Perret, autor y conferencista, abordará temas relacionados con inteligencia espiritual, propósito y bienestar emocional.

“ En Winverz desarrollamos plataformas que transforman ecosistemas, y Healthy Day representa nuestra apuesta por impulsar el bienestar, la prevención y una cultura wellness en Guatemala. ” Alexis Canahuí , CEO de Winverz.

Una experiencia con actividades y espacios interactivos

Además de las conferencias, el evento contará con un Healthy Market, activaciones de marcas, experiencias prácticas y actividades enfocadas en la promoción de hábitos saludables.

Quienes adquieran una entrada VIP también tendrán acceso a una masterclass privada con Nutrillermo, donde profundizará en los principios de la Nutrición Moderna y compartirá herramientas dirigidas tanto a profesionales de la salud como a personas interesadas en estos temas.

“ En Winverz desarrollamos plataformas que transforman ecosistemas, y Healthy Day representa nuestra apuesta por impulsar el bienestar, la prevención y una cultura wellness en Guatemala. ” Alexis Canahuí , CEO de Winverz.

Según los organizadores, Healthy Day busca reunir a especialistas, profesionales de la salud, empresarios, deportistas y personas interesadas en promover la prevención y el bienestar mediante información respaldada por evidencia científica y experiencias prácticas.

Entradas disponibles

Las entradas para Healthy Day 2026 ya están disponibles en Guaticket, en las localidades Plata, Oro y VIP.

Detalles del evento: