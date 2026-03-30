Más de cien rescatistas del IGSS vigilarán las playas esta Semana Santa

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Conoce el plan preventivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para esta Semana Santa, el cual incluye el despliegue de 110 elementos capacitados en primeros auxilios y rescate en mar abierto.

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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) implementará un amplio operativo de prevención y atención para la Semana Santa 2026, con el despliegue de 110 rescatistas del Cuerpo de Salvamento en distintos puntos del país.

El personal estará asignado a playas, centros recreativos y lugares de alta afluencia, con el objetivo de atender emergencias y reducir riesgos durante la temporada. Para ello, los socorristas fueron dotados de equipo especializado, insumos médicos y apoyo logístico que les permitirá una respuesta más eficiente y profesional ante cualquier eventualidad.

Salvavidas del IGSS participaron en jornadas de capacitación en rescate acuático y primeros auxilios. (Foto: IGSS)

Plan operativo y estrategia de cobertura

El jefe de la Sección de Seguridad e Higiene, Mynor Mejía, explicó que el plan institucional se estructura en tres ejes principales: seguridad vial, vigilancia en playas y cobertura en eventos masivos como procesiones y actividades culturales que se desarrollan en todo el país.

El funcionario indicó que el IGSS dispone regularmente de unos 60 salvavidas que operan los fines de semana, pero para la Semana Mayor se amplía el número mediante la contratación de 46 rescatistas adicionales, superando el centenar de elementos desplegados en todo el país.

Mejía subrayó que todo el personal ha sido capacitado en rescate en mar abierto, primeros auxilios y atención de emergencias, lo que permite reforzar la seguridad en las playas más concurridas del país.

El taller incluyó prácticas en mar abierto y simulacros de rescate. (Foto: IGSS)

Experiencia, refuerzo y recomendaciones

El programa de salvamento del IGSS tiene sus orígenes en la década de 1950 y acumula más de 60 años de servicio continuo en la protección de veraneantes a nivel nacional.

En destinos como el Puerto de San José, donde pueden concentrarse más de 100 mil visitantes, se prevé la presencia de al menos 25 salvavidas. No obstante, el especialista insistió en que la prevención también depende de la responsabilidad de los visitantes.

Personal del Cuerpo de Salvamento completaron su preparación antes de ser distribuidos a nivel nacional. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

"El cuidado de los menores recae en los padres y adultos responsables; es fundamental mantenerse en áreas seguras y tomar precauciones al ingresar al mar", enfatizó.

Además de responder a emergencias, los salvavidas realizan labores preventivas, brindando recomendaciones a los veraneantes para evitar incidentes.

El IGSS también informó que, bajo una alerta institucional, brindará atención médica de urgencia a toda la población, sin importar si está afiliada o no.

La entrega de equipo e insumos reforzó la capacidad de respuesta del Cuerpo de Salvamento. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

En caso de accidentes, las personas podrán acudir a sus servicios para ser estabilizadas y, de ser necesario, referidas a centros de atención especializada.

Como parte del operativo, la institución mantiene presencia en distintos destinos turísticos, incluyendo playas del litoral Pacífico, lagos y centros recreativos en distintos departamentos.

Finalmente, el IGSS reiteró el llamado a la población a disfrutar de la Semana Santa con responsabilidad, siguiendo las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes y garantizar unas vacaciones seguras.