EEGSA y TRELEC refuerzan operaciones eléctricas por demanda en Semana Santa

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Conoce el plan de Condición de Alerta que EEGSA y TRELEC activaron para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en Guatemala durante esta Semana Santa.

Ante el incremento de movilidad y actividad durante estos días, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Transportista Eléctrica Centroamericana, S. A. (TRELEC) anunciaron la activación de sus planes de "Condición de Alerta durante Semana Santa" para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en todo el país.

Estas medidas tienen como fin evitar interrupciones en el suministro durante uno de los períodos de mayor afluencia turística y consumo energético del año. Contemplan una cobertura integral que abarca tanto la distribución como la transmisión de electricidad.

El operativo busca evitar interrupciones del servicio durante la temporada alta de turismo. (Foto: EEGSA)

El operativo de EEGSA se aplica desde hoy (lunes) hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 horas, mientras que TRELEC lo empezó a implementar desde el 27 de marzo a las 00:00 horas hasta el 6 de abril a las 23:59 horas, para asegurar una vigilancia continua del sistema eléctrico.

Como parte de las acciones, contarán con la totalidad del personal técnico activo, incluyendo brigadas especializadas listas para responder ante cualquier eventualidad.

Las acciones buscan evitar interrupciones del servicio durante la temporada alta de turismo. (Foto: EEGSA)

A esto se suma el uso de unidades móviles equipadas, recursos técnicos suficientes y sistemas de monitoreo permanente que permitirán supervisar el estado de la red en tiempo real.

Como medida preventiva, EEGSA suspenderá los mantenimientos programados para priorizar emergencias, mientras que TRELEC realizará únicamente labores esenciales a fin de mantener la estabilidad del servicio.

EEGSA y TRELEC aseguran estar preparadas para responder ante cualquier eventualidad. (Foto: EEGSA)

Las acciones se enfocarán especialmente en puntos de alta concentración de visitantes, como el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala; Antigua Guatemala y municipios aledaños en Sacatepéquez; así como destinos del litoral del Pacífico en el departamento de Escuintla, incluidos Puerto de San José, Iztapa, Monterrico y Sipacate.

EEGSA informó que sus 21 agencias estarán disponibles al público hasta el 31 de marzo. Los usuarios podrán reportar emergencias o incidencias las 24 horas del día a través del número 2277-7000, disponible también por WhatsApp, así como mantenerse informados mediante las redes sociales X y Facebook como @EEGSAGuatemala.