Raúl Fernández sorprende y conquista la esprint del MotoGP de Italia

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El español Raúl Fernández protagonizó la gran sorpresa del Gran Premio de Italia de MotoGP al quedarse con la victoria en la carrera esprint disputada este sábado en el circuito de Mugello.

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El piloto de Aprilia-Trackhouse firmó una destacada actuación para cruzar la meta en la primera posición, por delante de su compatriota Jorge Martín y del italiano Fabio Di Giannantonio.

Se trata del primer triunfo de Fernández en una carrera esprint de la categoría reina, un resultado que confirma el buen momento del piloto de 25 años.

De principio a fin: Raúl Fernández tomó la punta en la largada y tras gestionar la ventaja llegó a la meta para ganar la carrera sprint del #ItalianGP. 2️⃣5️⃣



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Por su parte, el líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi, no pudo aprovechar la pole position y terminó en la cuarta posición.

Otro de los focos de atención estuvo en Marc Márquez, quien regresó a la competición tras someterse a una doble operación en el pie y el hombro derechos a principios de mayo. El vigente campeón del mundo completó una sólida actuación y finalizó en el quinto puesto.