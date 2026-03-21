La joven que habría secuestrado y asesinado a una adolescente

Exigía Q50 mil para liberar a la víctima, pero la asesinaron.
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En un operativo realizado en la lotificación Villas del Milagro, zona 0 de Chinautla, investigadores de la DEIC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, allanaron una vivienda donde fue detenida Rosalinda "N", de 21 años, señalada de plagio o secuestro.
Según las autoridades, la aprehensión responde a una orden judicial emitida el pasado 20 de marzo y la joven estaría vinculada al secuestro y posterior asesinato de una adolescente de 14 años, ocurrido el 20 de julio de 2023.
De acuerdo con las pesquisas, los criminales habrían exigido Q50 mil como condición para la liberación de la menor, quien finalmente fue encontrada sin vida.
Durante el allanamiento, se incautaron tres teléfonos celulares que ahora forman parte de la evidencia y podrían ser determinantes para fortalecer la investigación y esclarecer la posible participación de más personas en el crimen.
Además, Rosalinda "N" cuenta con un antecedente por extorsión registrado en 2023.