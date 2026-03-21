Trágico accidente: conductor fallece en la calzada Roosevelt

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El cuerpo de la víctima quedó sobre el asfalto.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre un accidente de tránsito en la Calzada Roosevelt y 35a. avenida, de la zona 7, en donde dos conductores impactaron sobre la ruta.

Ambos hombres se conducían en vehículos de dos ruedas, cuando chocaron entr sí, causando que cayeran sobre el asfalto tras el fuerte impacto.



Cuerpos de socorro confirmaron que uno de los pilotos involucrados falleció sobre la vía; mientras que el otro conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Roosevelt.

Un hombre fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt, mientras que otro hombre de aproximadamente 25 años falleció en el lugar debido a politraumatismo. Agentes de la PNC resguardan la escena. pic.twitter.com/2LnjFH3pzA — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 21, 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó la escena en espera del levantamiento del cuerpo.