El Volcán Moyuta te ofrece un paraíso escondido más allá del horizonte

-

Asciende entre cafetales, admira vistas panorámicas al Pacífico y prepárate para una aventura inolvidable en el volcán Moyuta

Cuando llega a lo alto del volcán Moyuta, en Jutiapa, el viajero se siente premiado al contemplar el paisaje situado a sus pies.

Conforme agudiza la vista, se identifican las cimas de los volcanes Suchitán y Chingo, contempla el casco urbano moyuteco y si el clima lo permite, llega a observar la cinta azul del océano Pacífico.

El volcán adorna la cabecera municipal de Moyuta. (Foto: Archivo)

El recorrido hacia la cumbre se realiza entre plantaciones de café, por lo que se tiene la oportunidad de observar su producción desde que florecen hasta que dan grano, según la temporada del año.

Durante el verano se recomienda llevar suficiente agua, ropa cómoda, calzado adecuado y repelente contra los zancudos; según historiadores, Moyuta significa "lugar de muchos mosquitos" en lengua náhuatl.

En la cima existe un área libre para acampar y encender fogatas. (Foto: Archivo)

En temporada fría, por aparte, se debe llevar abrigo debido a los fuertes vientos que soplan en las alturas.

Cómo llegar

El volcán se localiza a 51 kilómetros de la cabecera departamental de Jutiapa y se puede llegar a través de la ruta JUT-3; puedes guiarte con ayuda de Waze.

Los paisajes del suroriente se pueden observar en todo su esplendor desde la cima. (Foto: Archivo)

Su ascenso empieza en el barrio El Tesoro y se recomienda contratar a un guía del lugar para ubicar el sendero oculto entre los cafetales.

Los visitantes aprovechan para tomarse fotografías durante el atardecer. (Foto: Archivo)

El recorrido demora cerca de una hora y media, permitiendo disfrutar de los cambios de clima y de paisaje hasta completar los 1,662 metros desde las faldas hasta la cumbre.