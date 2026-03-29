Señor Sepultado de San Antonio de Padua: 200 años de arte y fe en Retalhuleu

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Descubre la mística del Señor Sepultado de la parroquia San Antonio de Padua en Retalhuleu, una joya del arte sacro colonial con más de 200 años de historia. Conoce cómo la reciente restauración de esta imagen ha revitalizado la fe y la identidad de la feligresía.

La historia de fe en el corazón de un pueblo suele escribirse con devoción. En la parroquia San Antonio de Padua, en la cabecera departamental de Retalhuleu, la veneración al Señor Sepultado es parte de una mística que trasciende los siglos, convirtiéndose en el epicentro de la espiritualidad durante Semana Santa, pero principalmente el Viernes Santo.

El párroco Anacleto Gaytán señala que, si bien no existen documentos que confirmen su origen exacto, la feligresía le atribuye al yacente un profundo valor histórico, cultural y religioso.

Cada Viernes Santo sale en procesión la venerada imagen. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Su elaboración, que según la tradición local data de hace más de 200 años, refleja el estilo propio del arte sacro colonial, caracterizado por un realismo que busca conmover al fiel y acercarlo espiritualmente al misterio del sacrificio de Cristo.

La escultura de 1.70 metros muestra heridas en manos, pies y costado, el rostro sereno, pero marcado por el dolor, con una expresión que invita al recogimiento y la contemplación que evidencian el momento posterior a que Jesús fuera bajado de la cruz, explicó Gaytán.

Los fieles acuden a ver al Señor Sepultado. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Su rigidez logra que el observador se detenga, así como los tonos pálidos que contrastan con la crudeza de las llagas y el resto que muestra una agonía superada por una paz redentora.

En 2022, la parroquia impulsó un proyecto de restauración para preservar la imagen y garantizar su adecuada conservación.

Esta intervención técnica no solo buscó sanar las grietas que el tiempo había causado en la madera y pintura, sino revitalizar el vínculo de la comunidad con su patrimonio.

Dos años después, la imagen estrenó el anda en la que 60 personas la cargan en hombros con devoción.

La imagen es llevada en el anda más grande que recorre las calles durante la Semana Santa. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Reencuentro con su pueblo

Como parte de las tradiciones de la Cuaresma, el Señor Sepultado se encuentra a la vista de los devotos que visitan la parroquia para venerarlo. Desde su urna, dicta una lección de humildad silenciosa que prepara el corazón de los fieles para la Semana Mayor.

Entre el silencio solemne, el luto profundo y el aroma de incienso que envuelve las calles, la imagen recorrerá las calles el Viernes Santo para encontrarse con su pueblo en el emblemático cortejo del Santo Entierro, organizado por la Hermandad del Señor Sepultado.

La procesión del Señor Sepultado o Santo Entierro es la más grande durante Semana Semana en la Ciudad de Retalhuleu. (Foto: Archivo)

Los hombros de los cargadores, el ritmo fúnebre de las marchas y el llanto contenido de los devotos crean una atmósfera de respeto absoluto; es entonces cuando el luto por el yacente conmueve.

Su presencia ofrece un refugio silencioso que recuerda que tras el luto del Viernes Santo está latente la esperanza de la vida eterna.