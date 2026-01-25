Diana Bonilla gana certamen Señorita Mixco 2026 por los 500 años de la ciudad

-

Diana Bonilla, de 17 años y representante de la zona 5, fue electa como Señorita Mixco 2026, asumiendo el título como nueva soberana. Esta elección celebra los 73 años del certamen y se enmarca en la ruta hacia los festejos por los 500 años de Mixco.

La población eligió a su nueva soberana durante una gala frente al Palacio Municipal, donde Diana Bonilla, de 17 años y representante de la zona 5, fue electa como Señorita Mixco 2026, tras competir con otras siete candidatas de distintas zonas del municipio.

La elección se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 73 años del certamen Señorita Mixco y como parte de las actividades rumbo a la celebración de los 500 años del municipio, reuniendo a autoridades municipales y vecinos.

Diana Bonilla dirigió unas palabras al público tras ser electa Señorita Mixco 2026, agradeciendo el apoyo recibido durante el certamen. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Durante el evento, el alcalde de Mixco, Neto Bran, recordó que la primera Señorita Mixco fue electa en 1953. En ese entonces, Yolanda "Yoli" Castillo se convirtió en la primera representante del municipio, y destacó que este certamen es uno de los más antiguos de Guatemala.

El jefe edil explicó que la planificación del certamen inició desde noviembre del año pasado, con una visión enfocada en resaltar no solo la belleza física, sino también la inteligencia, el talento y el potencial de la mujer mixqueña, bajo el concepto de una belleza con propósito.

Las ocho participantes del certamen se ganaron el cariño y apoyo del público. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Además, indicó que el evento contó con transmisión a nivel nacional. Mientras las ocho candidatas fueron evaluadas por un jurado calificador integrado por siete profesionales con experiencia, quienes analizaron los segmentos del certamen antes de emitir su decisión final.

Diana Bonilla, representante de la zona 5, aguardó junto a otra finalista el anuncio del jurado, en un momento cargado de expectativa. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

En detalle

Los resultados oficiales quedaron de la siguiente manera: Diana Bonilla fue electa como Señorita Mixco 2026 y recibió la banda que la acredita como nueva soberana; Janelisse Noriega, representante de la zona 1, obtuvo el título de Señorita Simpatía Mixco; mientras que Ariana Monroy fue reconocida como Señorita Deportes.

Las autoridades municipales informaron que la coronación oficial se llevará a cabo el próximo 30 de enero, durante un baile social abierto al público y totalmente gratuito, el cual será amenizado por la Marimba Orquesta La Gran Manzana.

Vecinos y familias apoyaron a sus candidatas favoritas. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

En esa ocasión, Alondra Gonzales, ex Señorita Mixco, será la encargada de entregar la corona, que será colocada por el alcalde de Mixco a la nueva soberana.

Como único requisito para asistir al baile de coronación, se solicitó a los vecinos presentarse de gala, en una noche que marcará el inicio oficial del reinado de la nueva representante del municipio.

Janelisse Noriega, representante de la zona 1, participó en el desfile artístico, segmento que formó parte de las evaluaciones del jurado calificador.(Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Finalmente, las autoridades resaltaron que la Señorita Mixco 2026 asumirá el compromiso de representar al municipio como embajadora cultural y social, en un año significativo para la historia mixqueña.

Así, Diana Bonilla pasará a la historia como la soberana que guiará los festejos de los 500 años de Mixco, una celebración que reunirá tradición, cultura y la alegría de vecinos y visitantes.