La sentencia contra dos guatemaltecos por terrible crimen en EE.UU.

Una niña rompió el silencio y abrió el caso contra dos guatemaltecos, quienes podrían ser condenados con la pena de muerte.

Dos jóvenes guatemaltecos enfrentan la posibilidad de ser condenados a la pena de muerte en Florida, Estados Unidos, luego de ser señalados por un crimen que estremeció a la comunidad de West Palm Beach.

Las autoridades identificaron a Josué D. Méndez, de 26 años, y a Pablo N. Cobón, de 23, como responsables de abusar durante varias semanas de una niña de siete años.

Según medios estadounidenses, la menor logró contar su experiencia a sus niñeras, lo que permitió abrir el caso.

Según la investigación, ambos admitieron los hechos tras su captura indicando que agredieron a la menor mientras se encontraban en estado de ebriedad.

El fiscal estatal James Uthmeier pidió que se les imponga la pena de muerte, castigo que en Florida ha cobrado mayor fuerza tras las reformas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.

Estas medidas endurecen el castigo para inmigrantes indocumentados involucrados en delitos graves.

These allegations are beyond horrific. Anyone who can commit such heinous crimes must be held accountable to the fullest extent of the law.



Based on these reports, I expect the State Attorney for the 15th Judicial Circuit to seek the death penalty. https://t.co/NPBjYlXooh — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) August 1, 2025

El caso se suma a un contexto en el que Florida ya alcanzó un récord de ejecuciones en lo que va del año, concentrando un tercio de todas las que se han llevado a cabo en Estados Unidos.

La situación ha generado un nuevo debate sobre la aplicación de la pena capital y el tema migratorio, mientras organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el proceso.

*Con información de ABC 25 News

