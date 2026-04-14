Sentencian a exvicecónsul de Guatemala en Atlanta por permitir sustracción de Q41 mil

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La exfuncionaria permitió que otra trabajadora del consulado general de Guatemala en Atlanta, sustrajera el dinero.

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El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía contra la Corrupción, con base en los medios de investigación presentados, logró sentencia condenatoria contra Ana R. por el delito de peculado culposo.

Esta mujer se desempeñaba como vicecónsul general de Guatemala en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, pero incumplió su deber de velar por los fondos del Estado, en hechos ocurridos entre el 6 de junio y el 26 de julio de 2012.

Las autoridades establecieron que la funcionaria permitió que otra trabajadora del consulado sustrajera la cantidad de $5,210 dólares estadounidenses, equivalente a Q41,391.05, según el tipo de cambio vigente al 31 de agosto de 2012.

Por lo tanto, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente le impuso multa de mil quetzales conforme al artículo 446 del Código Penal de Guatemala, previo a las reformas del Decreto 31-2012 del Congreso de la República.