Realizan allanamientos tras ataque que dejó tres fallecidos y un herido en Jalapa

Tres menores fueron detenidos por su presunta participación en la intensa balacera.
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El Ministerio Público (MP) informó que este martes 14 de abril se realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmuebles ubicados en Jalapa, tras un incidente armado.
Los operativos son efectuados por la Fiscalía de Distrito de Jalapa, en coordinación con la Fiscalía Regional V Suroriente con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
La PNC confirmó que fueron capturados tres menores de edad, quienes son presuntos integrantes del Barrio 18 y los mismos fueron remitidos al juzgado respectivo por su presunta participación en el ataque.
Además, fue consignada una pistola, con la que presuntamente se habría perpetrado el violento ataque.
El hecho armado
En horas de la tarde del lunes, una intensa balacera se registró en el mercado municipal de Jalapa, en donde cuatro personas fueron víctimas del hecho de violencia.
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En un principio se había mencionado que las cuatro personas fallecieron; sin embargo, las autoridades han confirmado que uno de ellos logró sobrevivir.
Dos menores de edad se encuentran entre los tres fallecidos, a quienes presuntamente iba dirigido el ataque por una posible rivalidad de maras, pero serán las autoridades quienes determinen la causa del mismo.