Sergio Chumil sigue entre los mejores 10 en la Vuelta a Asturias tras tercera etapa

El ciclista nacional Sergio Chumil se mantiene dentro de los mejores 10 de la Vuelta a Asturias tras completarse la tercera etapa este sábado, una jornada de alta montaña que volvió a marcar diferencias en la clasificación general.
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En el recorrido entre Figueras y Vegadeo, el tecpaneco respondió con solidez frente a los favoritos y cruzó la meta en la posición 14, a 26 segundos del ganador, el mexicano Edgar Cadena, quien resolvió la etapa con una escapada en solitario a 22 kilómetros del final (4:08:34). Chumil, representante del equipo Burgos Burpellet BH, llegó dentro del grupo principal, junto a varios aspirantes al título.
En la general, el liderato sigue en poder del colombiano Nairo Quintana con un acumulado de 10:50:30, mientras que el chapín ocupa la novena casilla, a 4:01 del primer lugar.
A falta de la etapa final, Chumil se perfila para cerrar dentro de los diez mejores, un resultado que confirma su regularidad en la montaña y su crecimiento competitivo en el pelotón europeo.