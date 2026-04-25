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Sergio Chumil sigue entre los mejores 10 en la Vuelta a Asturias tras tercera etapa

  • Por Pablo Arrivillaga
25 de abril de 2026, 16:04
El oriundo de Tecpán Guatemala (centro), sigue firme entre los mejores de Asturias. (Foto:&nbsp;Burgos Burpellet BH)

El oriundo de Tecpán Guatemala (centro), sigue firme entre los mejores de Asturias. (Foto: Burgos Burpellet BH)

El ciclista nacional Sergio Chumil se mantiene dentro de los mejores 10 de la Vuelta a Asturias tras completarse la tercera etapa este sábado, una jornada de alta montaña que volvió a marcar diferencias en la clasificación general.

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En el recorrido entre Figueras y Vegadeo, el tecpaneco respondió con solidez frente a los favoritos y cruzó la meta en la posición 14, a 26 segundos del ganador, el mexicano Edgar Cadena, quien resolvió la etapa con una escapada en solitario a 22 kilómetros del final (4:08:34). Chumil, representante del equipo Burgos Burpellet BH, llegó dentro del grupo principal, junto a varios aspirantes al título.

Pese a la exigencia de la jornada, Chumil no cede terreno en la general. (Foto: Burgos Burpellet BH)
Pese a la exigencia de la jornada, Chumil no cede terreno en la general. (Foto: Burgos Burpellet BH)

En la general, el liderato sigue en poder del colombiano Nairo Quintana con un acumulado de 10:50:30, mientras que el chapín ocupa la novena casilla, a 4:01 del primer lugar.

A falta de la etapa final, Chumil se perfila para cerrar dentro de los diez mejores, un resultado que confirma su regularidad en la montaña y su crecimiento competitivo en el pelotón europeo.

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