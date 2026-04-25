Los Lakers quedan a un triunfo de las semis de conferencia tras vencer a Rockets

Los Lakers de Los Ángeles quedaron a un paso de la siguiente ronda de la postemporada de la NBA tras imponerse 112-108, en tiempo extra, a los Houston Rockets en el Toyota Center el viernes por la noche.
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El partido parecía resuelto para el equipo texano, que ganaba por seis puntos a falta de 41 segundos, pero un triple de LeBron James, a 13.1 del final, forzó la prórroga.
En el tiempo extra, los angelinos completaron la remontada liderados por James, quien firmó 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias. Marcus Smart también fue clave con 21 puntos, 10 asistencias y cinco robos.
Por Houston, Alperen Sengun destacó con 33 puntos en un equipo que no contó con Kevin Durant.
Con este triunfo, los Lakers dominan la serie 3-0 y necesitan una victoria más para avanzar a las semifinales de la conferencia del Oeste. En la historia de la NBA, ningún equipo ha remontado un 0-3 en playoffs (récord de 159-0). El cuarto partido se disputará este domingo (7:30 p. m.), nuevamente en Houston.