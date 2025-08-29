Sergio Chumil recupera terreno en la Vuelta a España 2025

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil se aferra a sus condiciones para seguir dando batalla en la Vuelta a España 2025, pese a que a su equipo no le fue nada bien en la crono una jornada antes.
Ha respondido a las expectativas y en la sexta etapa, de Olot, Gerona, a Pal, Andorra, un tramo de 170.3 kilómetros, no fue la excepción.
Cerró con el pelotón a 4 minutos 53 segundos del vencedor, el australiano Jay Vine, escapado durante más de 160 kilómetros, quien se impuso en solitario con un tiempo de 4 horas, 12 minutos y 26 segundos.
Chumil se mantiene como el mejor de su equipo (Burgos Burpellet BH), en el puesto 31 de la clasificación general, que ahora lidera el noruego Torstein Traeen. Además, el tecpaneco se matiene en el top-10 de la clasificación juvenil.
El viernes podrían establecerse nuevas diferencias al término de una segunda etapa de montaña con cuatro dificultades catalogadas, entre ellas dos puertos de primera categoría, entre Andorra la Vella y la estación de esquí de Cerler, en la provincia española de Huesca.