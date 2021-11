Las series más esperadas de noviembre 2021

A continuación los integrantes del nuevo podcast de Soy502 El Vistazo, nos traen las series más esperadas en Noviembre 2021.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST EL VISTAZO: https://bit.ly/ElVistazoPodcast

Noviembre 5

Narcos: Mexico (Temporada 3, Netflix) - La serie regresa para su ultima y 3era temporada y esta vez tendrá una aparición de Wagner Mora en su papel de Pablo Escobar.

Noviembre 6

Arcane (Netflix) - La serie animada basada en el videojuego League of Legends será una serie limitada que nos meterá en la historia de origen de algunos de los protagonistas de Piltover y Zaun.

Noviembre 7

Dexter: New Blood (Showtime, Paramanout+) - La icónica serie del anti-heroe regresa con Michael C Hall nuevamente en el rol de Dexter. Después de un final a la serie controversial, la serie regresa como mini-serie que seguirá al protagonista 10 años después.

Noviembre 17

Tiger King / Rey Tigre (Temporada 2, Netflix) - El documental true-crime que fue un hit en marzo del 2020 y nos dio una cantidad de memes regresa para su segunda temporada a enseñarnos mas sobre el excéntrico protagonista Joe Exotic.

Noviembre 19

Cowboy Bebop (Netflix) - Uno de los animes mas famosos (y galardonados) llega en versión “live-action” a Netflix para su primera temporada de 10 episodios con John Cho (Star Trek, Harold & Kumar) en el papel de Spike.

The Wheel of Time (Amazon Prime) - La serie basada en la fantasia epica del mismo nombre (16 libros, escrita por Robert Jordan) que fue #1 en el New York Times best seller al igual que ser nominado para un premio Hugo llega a Amazon Primera con la 1era de 8 temporadas planeadas con Rosmund Pike (Gone Girl, An Edcuation) como protagonista.

Noviembre 24

Hawkeye (Disney+) - En esta nueva mini-serie basada en el superhéroe del mismo nombre contara nuevamente con Jeremy Renner (MCU, The Hurt Locker, The Town) como Hawkeye y tendrá también en el elenco a Hailee Steinfeld (Pitch Perfect, Ender’s Game) y Florence Pugh (Midsommar).

Noviembre 25

The Beatles: Get Back (Disney+) - Peter Jackson es el director de esta docuserie sobre Los Beatles y la producción de su disco “Get Back”.

Por si no lo vieron en Octubre: Succession (HBOMax) y Las cosas por limpiar (Netflix)

Para escuchar discusión más fondo de todo lo que se viene en Noviembre aquí está último episodio de El Vistazo, también disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las otras plataformas principales de audio.