El servicio del Transmetro será irregular este fin de semana debido a procesiones

El Transmetro anunció la manera en que operarán sus distintas líneas.
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El servicio del Transmetro se verá interrumpido este sábado 28 y domingo 29 de marzo debido a los cortejos procesionales en el Centro Histórico.
Durante las próximas horas se desarrollarán al menos cinco procesiones en la zona 1 capitalina, por lo que este servicio podría operar de forma irregular debido a cierres de calles, paso de peatones y elaboración de alfombras.
Se prevé que el servicio irregular sea en las líneas 6, 7, 12 y 18. Mientras, las líneas 1 y 2 se encontrarían fuera de servicio.
Las autoridades le recomiendan a los usuarios del transporte estar al pendiente de la información que se estará trasladando por medio de las redes sociales del Transmetro Guatemala. Asimismo, planificar sus recorridos y salir con tiempo hacia sus destinos.
Los cortejos procesionales
Las procesiones que recorrerán las calles son las siguientes:
- Sábado del Consuelo, por parte de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección.
- Infantil Niño Jesús de la Demanda y Virgencita de Dolores, de la Parroquia La Merced.
- Infantil Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas.
- Domingo de Ramos, del Santuario del Señor San José.
- Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas.