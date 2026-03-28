Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El servicio del Transmetro será irregular este fin de semana debido a procesiones

  • Por Geber Osorio
28 de marzo de 2026, 11:17
Ciudad de Guatemala
El Transmetro operará de manera irregular este sábado y domingo. (Foto: Transmetro Guatemala)

El Transmetro operará de manera irregular este sábado y domingo. (Foto: Transmetro Guatemala)

El Transmetro anunció la manera en que operarán sus distintas líneas.

OTRAS NOTICIAS: ¡Carro atravesado! Un tráiler y un automóvil colisionan en ruta al Atlántico

El servicio del Transmetro se verá interrumpido este sábado 28 y domingo 29 de marzo debido a los cortejos procesionales en el Centro Histórico.

Durante las próximas horas se desarrollarán al menos cinco procesiones en la zona 1 capitalina, por lo que este servicio podría operar de forma irregular debido a cierres de calles, paso de peatones y elaboración de alfombras.

Se prevé que el servicio irregular sea en las líneas 6, 7, 12 y 18. Mientras, las líneas 1 y 2 se encontrarían fuera de servicio.

Las autoridades le recomiendan a los usuarios del transporte estar al pendiente de la información que se estará trasladando por medio de las redes sociales del Transmetro Guatemala. Asimismo, planificar sus recorridos y salir con tiempo hacia sus destinos.

(Imagen: Transmetro Guatemala)
(Imagen: Transmetro Guatemala)

Los cortejos procesionales

Las procesiones que recorrerán las calles son las siguientes:

  • Sábado del Consuelo, por parte de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección.
  • Infantil Niño Jesús de la Demanda y Virgencita de Dolores, de la Parroquia La Merced.
  • Infantil Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas.
  • Domingo de Ramos, del Santuario del Señor San José.
  • Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar