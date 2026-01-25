Sexto Macro Simulacro Municipal busca preparar a la ciudad ante sismos

-

La Municipalidad de Guatemala organiza el Sexto Macro Simulacro Municipal, una actividad crucial para mejorar la preparación ante emergencias y la prevención ante sismos. El simulacro cobra especial relevancia al conmemorar los 50 años del terremoto de 1976.

La Municipalidad de Guatemala llevará a cabo el Sexto Macro Simulacro Municipal, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente sismos, y promover la cultura de prevención entre los vecinos.

Esta edición, que se desarrollará del lunes 2 al miércoles 4 de febrero, tiene un significado especial al conmemorarse 50 años del terremoto de 1976, uno de los desastres más fuertes en la historia del país.

Los simulacros buscan preparar a la población ante emergencias reales. (Foto: MuniGuate)

La comuna invita a la población, instituciones y empresas a participar en las actividades del simulacro, que incluyen demostraciones operativas, evacuaciones coordinadas y ejercicios de rescate en múltiples puntos de la ciudad.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Cuerpo de Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Brigada Humanitaria del Ejército de Guatemala y la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, quienes realizarán ejercicios como rescate de personas, control de incendios, extracción vehicular y rescates aéreos.

Héctor Flores, Gerente General de EMETRA y Coordinador de AVE, brindó detalles sobre el Sexto Macro Simulacro Municipal. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El simulacro también contempla la activación del Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) y de 33 puestos de comando en las alcaldías auxiliares, así como centros de emergencia en municipios vecinos como Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Se espera la participación de aproximadamente 3 millones de personas y más de 1,350 inmuebles inscritos.

Invitan a la población, instituciones y empresas a participar en las actividades del simulacro. (Foto: MuniGuate)

Con esta actividad se busca mejorar la preparación ante emergencias y recordar a la población que la prevención salva vidas, medio siglo después del terremoto de 1976.

La comuna capitalina habilitó este sitio para que empresas y vecinos puedan inscribirse a este Sexto Macro Simulacro Municipal: https://appsavemuniguate.com/macrosimulacro/