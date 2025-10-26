Shakira comparte escenario con Grupo Niche y causa furor

Shakira arrasó en su presentación en Cali, Colombia al interpretar "Sin sentimiento" junto a Grupo Niche.
La presentación entre los exponentes salseros y la barranquillera en el recinto "Pascual Guerrero" el sábado 25 de octubre, causó furor y traspasó fronteras haciéndose viral.
"¡Impresionante mi Cali bella! Y con lo salsera que soy, cómo me gocé desde "la capital mundial de la salsa" cantar con el Grupo Niche, hoy repito" escribió al compartir el histórico momento.
"Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia". declaró la famosa.
Previo al espectáculo con la mítica banda dijo: "Soltero, casado, de un lado o del otro, lo importante es sentirse libre, porque el amor propio es lo más importante", provocando los gritos de los asistentes.
Además del dueto, esto no quedó así, Niche también interpretó clásicos como 'Una Aventura' y "Gotas de Lluvia", entre otras.
"Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que así iba a ser esta gira... Lo mío no ha sido fácil después de todos estos años, porque de las caídas nadie se salva, lo que sí sé es que las mujeres son más fuertes", dijo.
MIRA: