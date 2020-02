View this post on Instagram

Quiero agradecer a mi Colombia por darme el mapalé, la champeta, la salsa y los ritmos afro caribeños que me han permitido realizar el Super Bowl que desde hace más de una década soñé. I want to thank Colombia for giving me the mapalé, the champeta, the salsa and the Afro-Caribbean rhythms that allowed me to create the Super Bowl Halftime Show that I dreamed of more than a decade ago.