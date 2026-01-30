Shakira tiene la gira con mayor recaudación en la historia latina

-

"Las Mujeres Ya No Lloran" es la gira con las mayores ganancias de la historia de la música latina según Billboard.

El show de Shakira ha recaudado 421.6 millones de dólares, con la asistencia de más de 3.3 millones de personas, que llenaron 82 estadios, eclipsando el récord previo establecido por la gira de Luis Miguel (2023-2024), de 409.5 millones de dólares.

Foto: Oficial.

La colombiana, quien fue reconocida con el "Global Touring Icon Award" y también fue nominada por Pollstar en la categoría "Latin Tour of the Year" (Tour Latino del Año) realizó una histórica serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la mayor cantidad de fechas que una gira ha ofrecido en este recinto icónico.

Tras el lanzamiento de su álbum homónimo al tour agotó las entradas en México, con 65,000 boletos por noche, para un total de 780,000 entradas vendidas, conquistando la ciudad.

Las mujeres facturan

Shakira también lanzó el tema principal "Zoo" para la película animada "Zootopia 2", que ha dominado las salas de cine y ha recaudado más de 1.7 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película animada más taquillera en la historia de Disney.

Foto: Instagram.

La canción fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira, y actualmente supera los 500 millones de reproducciones en todas las plataformas.

"La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera" inició acerca de su éxito.

"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer".

"Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo", afirmó.

Foto: Instagram.

Shakira

Cantautora colombiana y ganadora de múltiples premios GRAMMY®. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos reconocimientos: cuatro GRAMMY®, quince Latin GRAMMY®, además de múltiples World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, entre otros.

Es la artista latina femenina más vista y una de las diez artistas más vistas de todos los tiempos en YouTube, con más de 27 mil millones de reproducciones acumuladas, así como la artista latina femenina más escuchada de todos los tiempos en Spotify.