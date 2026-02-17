"Shapin" el excandidato y dueño de hotel lujoso fue capturado en Huehuetenango

-

El Ministerio Público desarticuló una presunta organización de lavado de dinero que operaba principalmente en San Pedro Soloma, Huehuetenango, a la que se le atribuye el movimiento de Q5 mil millones.

Las autoridades reportaron la captura de ocho personas, vinculadas al caso "Ventanillas Paralelas", una red dedicada presuntamente al lavado de dinero.

Entre los capturados sobre sale el nombre de Sebastian Miguel Gaspar, un hombre reconocido en San Pedro Soloma, Huehuetenango.

Los vecinos del lugar lo conocen como "Don Pedro" o "Shapin", y por ser el dueño del lujoso hotel La Villa, el cual fue allanado durante los operativos, así como de otros negocios del municipio.

Miguel Gaspar, además, es recordado en su faceta política, pues en 2016 se postuló como candidato a alcalde de San Pedro Soloma por el partido Unidad Nacional de la Esperanza.

"Shapin" como lo conocen en San Pedro Soloma, se postuló como candidato a alcalde en 2016. (Foto: Ojo con mi Pisto)

Ventanillas paralelas

La investigación en contra de "Shapin" y otras personas está a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero e inició por una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.

Según la denuncia y la investigación preliminar de la Fiscalía, hay operaciones financieras inusuales vinculadas a agentes bancarios (cajas rurales) que operaban principalmente en San Pedro Soloma.

"Derivado del análisis financiero ampliado realizado por esta fiscalía en el marco del proceso penal, se estableció de manera preliminar que la estructura investigada habría movilizado recursos que superan los Q5 mil millones, correspondientes al universo transaccional identificado hasta la fecha", informó el MP.

Dinero localizado durante allanamientos en San Pedro Soloma, Huehuetenango. (Foto: MP)

El MP aseguró que por el momento no se ha establecido si hay responsabilidad penal por las transacciones sospechosas, ya que los análisis técnico-financiero continúa en desarrollo.

"De acuerdo con las líneas de investigación, los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, cuya naturaleza será determinada conforme avance el proceso penal", dijo el MP.

Lujoso hotel

"Shapin" es propietario de varios comercios en San Pedro Soloma, entre estos, el hotel La Villa, así como una gasolinera del mismo nombre.

Además, tiene otros negocios que operan en ese municipio, pero el hotel, es el más vistoso de todos, pues ofrece múltiples servicios, entre estos habitaciones sencillas, dobles o suite presidenciales.

Otro detalle que tiene el hotel es que tiene un elevador panorámico.

Fachada del hotel La Villa en San Pedro Soloma. (Foto: Instagram)

"Don Pedro" está a la espera de audiencia de primera declaración por el delito de lavado de dinero, junto a siete personas más.

Mientras, el Hotel La Villa, aseguró en un comunicado que continúa funcionando con normalidad.