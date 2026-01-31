"Los alcaldes estamos cansados de prácticas oscuras", afirma Siero tras reelección

-

Sebastián Siero, alcalde del Municipio de Santa Catarina Pínula, fue reelecto como presidente de La Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM).

EN CONTEXTO: Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

Durante este 31 de enero, en un hotel de la Ciudad de Guatemala, se reunieron los alcaldes del país para elegir a su representante y presidente ANAM.

Tras estas votaciones, Siero, quien ocupaba el cargo actual, fue reelegido para continuar con un periodo de administración.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

De acuerdo con el jefe edil, fue sorprendido por la falta de integración de otras planillas que buscaban su postulación, “esto no es una cosa de Sebastián, cielos es una cosa de todos los alcaldes. Lo que buscamos desde la ANAM es que se respete la autonomía municipal”, resaltando el respaldo de la mayoría de los alcaldes que votaron por él.

Sebastián Siero, declara tras ser reelecto como presidente de ANAM.



:(Foto: José Luis Pos/SOY502) pic.twitter.com/gKiFRs1OgE — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) January 31, 2026

"Los alcaldes estamos cansados de prácticas oscuras", dijo Siero tras conocer los resultados, que desde la ANAM, buscarán acciones para respaldar a los alcaldes y expresó que continuarán buscando estrategias y reformas en el Congreso.

El alcalde Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez y José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, eran los otros candidatos que deseaban ocupar el cargo.