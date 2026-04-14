Simeone: "¿La Champions? Vamos a ir con toda la ilusión y con toda la fe"

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Diego Simeone celebró la clasificación del Atlético de Madrid a las semifinales de la Champions destacando lo especial que resulta alcanzar esa instancia. Además, dejó claro que el objetivo sigue siendo el mismo de siempre: conquistar la Copa de Europa.

El entrenador argentino subrayó que esta será la cuarta vez que el equipo disputa unas semifinales bajo su dirección, lo que considera un logro significativo. "Es algo fantástico poder estar nuevamente entre los cuatro mejores", expresó con entusiasmo.

Simeone aseguró que el equipo afrontará la próxima fase con ilusión y convicción, siendo consciente tanto de sus virtudes como de sus debilidades. "Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Llevamos años persiguiendo este objetivo y no vamos a dejar de intentarlo", afirmó.

Simeone, sobre el Barça: "¿Viste cómo juegan? Cómo juegan... Cuando arrancó el partido dije 'esto no es verdad'"



"No es fácil dejar tres veces fuera al Barcelona en cuartos de Champions. Al Barça de Messi. Al Barça de Lamine" pic.twitter.com/PvzvZoUrOC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 14, 2026

También destacó el mérito de haber llegado hasta esta instancia pese a los cambios constantes en la plantilla a lo largo del tiempo. Según explicó, el equipo ha sabido reinventarse en varias ocasiones y aun así mantenerse competitivo al máximo nivel europeo. Sobre el partido, comentó que enfrentaron a un rival complicado, donde algunos errores individuales influyeron, pero lograron meterse en el juego. En la segunda mitad, el encuentro se equilibró y el aporte del banquillo fue clave para ganar energía mientras el rival iba perdiendo intensidad.

El técnico reconoció que ante equipos de gran nivel es normal cometer errores, pero advirtió que estos suelen pagarse caro. "Sabíamos que teníamos que hacernos fuertes en ataque, porque el partido no se iba a decidir solo defendiendo. A veces no quieres replegarte, pero el rival te obliga", explicó.