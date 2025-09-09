Sin Bandera regresa a los conciertos con "Escenas tour"

- Sin Bandera festeja su historia con una serie de conciertos imperdibles. PODRÍA INTERESARTE: Concierto de "Sin Bandera" cambia de fecha en Guatemala Uno de los dúos más exitosos de la industria musical prepara su regreso a los escenarios con una residencia en tres diferentes estados de México. Leonel García y Noel Schajris anuncian residencia musical en México con "Escenas Tour". (Foto: X) Leonel García y Noel Schajris, quienes conforman Sin Bandera, celebrarán a lo grande sus 25 años de carrera con Escenas Tour, una gira enfocada en hacer un recorrido por todos sus éxitos como Que lloro, Entra en mi vida y Mientes tan bien. ENTÉRATE: El inesperado anuncio de Sin Bandera a los guatemaltecos Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara serán las sedes de su gira especial. (Foto: X) La primera parada del dúo será en la Arena Monterrey, el 27 de febrero del 2026, seguida por la Arena Ciudad de México el 6 de marzo y finalizará el 7 de marzo en la Arena Guadalajara. Se espera que García y Schajris canten en vivo algunos de los temas que formarán parte de su séptimo álbum de estudio, del cual se sabe poco.