Capturan a hombre por trasladar Q.191,860 sin justificar procedencia

Agentes de la PNC de la Comisaría de Petén capturaron a un hombre que trasladaba una fuerte suma de dinero en efectivo cuando circulaba en el kilómetro 1 de la ruta CA-13, en Santa Elena, municipio de Flores, Petén.

El detenido fue identificado como Hilario "N", de 39 años, quien se conducía en una camioneta cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Al realizar la inspección correspondiente, los agentes localizaron la cantidad de Q191 mil 860 en efectivo.

Al ser requerido para presentar la documentación que acreditara el origen lícito del dinero, el individuo manifestó no contar con ningún respaldo que justificara su procedencia, por lo que fue capturado.

"N" fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal y se realicen las investigaciones correspondientes.

Hilario “N fue aprehendido en el kilómetro 1 de la ruta CA-13, Petén. (Foto: PNC)