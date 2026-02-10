"¡Dame todo!" Hombre intenta escapar de asaltantes pero termina acorralado (video)

Dos hombres a bordo de una motocicleta quedaron evidenciados luego que una cámara grabara su asalto.
Una cámara de video vigilancia permitió capturar el momento exacto en el que dos hombres a bordo de una motocicleta cometen un asalto en la zona 7 capitalina.
Un hombre se encontraba parado en la banqueta cuando los dos hombres pasan a su lado y de inmediato retornan para desojarlo de sus pertenencias amenazándolo con un arma de fuego.
En el video se puede observar que la víctima al percatarse del hecho trata de escapar pero los delincuentes logran acorralarlo.
Asimismo, en los últimos segundos, la víctima indica que le robaron el teléfono celular.