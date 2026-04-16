Municipal y Comunicaciones empatan sin goles al descanso en el Clásico 337

El primer tiempo del Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones se cerró sin goles, en un trámite en el que los rojos fueron ligeramente superiores, aunque sin la contundencia necesaria para abrir el marcador.
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El equipo escarlata llevó la iniciativa durante varios pasajes de la primera mitad y generó las ocasiones más claras. Al minuto 18, Aubrey David estuvo cerca de adelantar a Municipal con un remate que terminó impactando en la parte externa de la portería defendida por Fredy Pérez. Más tarde, al 27, José Mena volvió a inquietar con un cabezazo que pasó apenas por encima del arco crema.
El dominio territorial de los escarlatas no se tradujo en goles, pero sí en constantes avisos sobre el área rival. Comunicaciones, en cambio, mostró dificultades para generar peligro y le costó encontrar profundidad en ataque durante gran parte del primer tiempo.
Entre las incidencias, destacó la lesión de Samuel Camacho, quien no pudo continuar tras resentirse físicamente al minuto 21 y fue sustituido por Anderson Ortiz.
En los minutos finales, el conjunto albo logró asentarse mejor en el campo y equilibrar las acciones, aunque sin lograr inquietar a Braulio Linares. Un primer tiempo cerrado, con mayor intención que precisión, y con todo por definirse tras el descanso.