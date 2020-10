Alrededor de 400 personas celebraron una fiesta de Halloween en Nueva York, sin respetar el distanciamiento social ni el uso de mascarilla impuestos por la pandemia del Covid-19.

Alguaciles de la ciudad se encargaron de acabar con la celebración de casi 400 personas, todas "apiñadas" dentro un almacén. La redada ocurrió en la madrugada de este sábado.

Según las fotos divulgadas por las autoridades, muchos de los presentes no llevaban mascarilla y estaban compartiendo hombro con hombro dentro del lugar, sin ningún temor a contagiarse de Covid-19.

Los alguaciles emitieron múltiples cargos a nueve organizadores de la fiesta por delitos menores relacionados con el código administrativo y de salud, y con las leyes de control de bebidas alcohólicas.

10/31/20 @ 0100HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bar/party inside warehouse at 23 Meadow Street, Brooklyn: 387+ people violation of emergency orders, 9 organizers charged with multiple misdemeanors, Administrative Code, Health Code & Alcoholic Beverage Control Law offenses. pic.twitter.com/qKxvqRtpWt — NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) October 31, 2020

Las autoridades locales recomiendan evitar todo tipo de aglomeraciones y celebraciones que pongan en riesgo la salud de las personas.

Es importante seguir las reglas de distanciamiento social, sobre todo este fin de semana, pues la pandemia del coronavirus sigue latente en el estado de Nueva York y en todo Estados Unidos, así como en otros países del mundo.

