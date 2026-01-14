Steelers temen que Rodgers no vuelva ante la ausencia de Tomlin

-

Después de que el ahora exentrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, decidiera dar un paso al costado tras la reciente eliminación de los playoffs de la NFL a manos de los Houston Texans, la franquicia teme no poder convencer al mariscal de campo Aaron Rodgers de volver una temporada más.

TE PUEDE INTERESAR: Día para recordar: Un amateur gana el primer One Point Slam en Australia

Tomlin decidió en los últimos días renunciar a su puesto, a pesar de tener todavía dos años más de contrato, luego de no poder llevar a su equipo más lejos de la ronda de comodines en la postemporada, que llevó a cero ganados y siete perdidos en sus últimas apariciones en la fase de eliminación directa.

QB Aaron Rodgers:



"Thank you for bringing me here."



HC Mike Tomlin:



"You kidding me? Thank you for coming."



pic.twitter.com/bUJxogSYSc — NFL Talk (@NFL_Talk_Sports) January 6, 2026

El head coach puso así punto final a 19 años de estar al mando de los Acereros, que tendrán que salir al mercado a buscar a un sustituto, que será solamente el cuarto en dirigir a este equipo, reconocido como uno que es fiel a sus entrenadores.

Por ello, la dirigencia de los Steelers ahora teme no poder convencer al quaterback Aaron Rodgers, veterano de mil batallas y que esta campaña los guio hasta los playoffs, de volver por lo menos un último año (tiene 42 años) e intentar darle el final que merece a su carrera, con un título de Super Bowl.

Rodgers había dicho que probablemente esta era su última temporada en la NFL, pero conforme avanzó el tiempo, abrió las puertas a poder mantenerse activo. Pittsburgh parecía ideal, pero tras la salida de Tomlin, quien fue crucial en su llegada, se teme que el veterano decida retirarse u optar por otra franquicia.