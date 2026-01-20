Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Sinner avanza en Australia Open tras el abandono de Gaston

  • Con información de AFP
20 de enero de 2026, 15:54
El italiano mostró su solidaridad con el francés tras su lesión, situación que dio por finalizado el duelo. (Foto: AFP)

El italiano mostró su solidaridad con el francés tras su lesión, situación que dio por finalizado el duelo. (Foto: AFP)

El número 2 del mundo, Jannik Sinner, doble defensor del título en el Abierto de Australia, avanzó este martes a la segunda ronda tras el abandono del francés Hugo Gaston (93º) después de dos sets.

OTRAS NOTICIAS: Un imperial Djokovic se estrena en Australia con victoria

El italiano de 24 años mandaba 6-2 y 6-1 cuando Gaston tiró la toalla. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta al final de esa manga, quien le dio una pastilla, sin que quedara claro de inmediato la naturaleza exacta de su lesión.

"Vi que no estaba sacando a una velocidad muy alta, especialmente en el segundo set", comentó Sinner en su entrevista posterior al partido en la pista central.

 

 

"Estoy muy contento de clasificarme, de volver a este lugar que aprecio especialmente, pero no es la forma en que quería ganar este partido", añadió el número 2.

El próximo rival de Sinner será el croata Dino Prizmic (127º) o el australiano James Duckworth (88º).

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar