Sinner avanza en Australia Open tras el abandono de Gaston

El número 2 del mundo, Jannik Sinner, doble defensor del título en el Abierto de Australia, avanzó este martes a la segunda ronda tras el abandono del francés Hugo Gaston (93º) después de dos sets.

El italiano de 24 años mandaba 6-2 y 6-1 cuando Gaston tiró la toalla. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta al final de esa manga, quien le dio una pastilla, sin que quedara claro de inmediato la naturaleza exacta de su lesión.

"Vi que no estaba sacando a una velocidad muy alta, especialmente en el segundo set", comentó Sinner en su entrevista posterior al partido en la pista central.

Not the way you want to win a match, wishing Hugo a speedy recovery. From my side, I’m happy to be back on court, a very special place for me pic.twitter.com/4RKpePE5O9 — Jannik Sinner (@janniksin) January 20, 2026

"Estoy muy contento de clasificarme, de volver a este lugar que aprecio especialmente, pero no es la forma en que quería ganar este partido", añadió el número 2.

El próximo rival de Sinner será el croata Dino Prizmic (127º) o el australiano James Duckworth (88º).