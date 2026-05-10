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Jannik Sinner avanza sin problemas mientras Aryna Sabalenka se despide de Roma

  • Con información de AFP
09 de mayo de 2026, 18:01
Sinner igualó una marca de Roger Federer con su victoria en el Masters 1000 de Roma. (Foto: AFP)

Sinner igualó una marca de Roger Federer con su victoria en el Masters 1000 de Roma. (Foto: AFP)

La jornada del sábado en el Abierto de Roma dejó sensaciones opuestas para los números uno del tenis mundial.

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Mientras Jannik Sinner arrancó con autoridad su camino en el torneo italiano, Aryna Sabalenka volvió a generar dudas sobre su estado físico y su nivel en tierra batida tras quedar eliminada en la tercera ronda.

La bielorrusa, actual líder del ranking femenino, cayó ante la rumana Sorana Cîrstea por 2-6, 6-3 y 7-5 en un partido en el que pasó de dominar con claridad a sufrir físicamente. Sabalenka necesitó atención médica durante el tercer set por molestias en la cadera y luego admitió que no pudo competir a su mejor nivel.

La derrota aumenta la preocupación de cara a Roland Garros, torneo en el que todavía busca conquistar su primer título.

Sabalenka necesitó atención médica durante el tercer set y terminó eliminada en la capital italiana. (Foto: AFP)
Sabalenka necesitó atención médica durante el tercer set y terminó eliminada en la capital italiana. (Foto: AFP)

Sinner responde en casa

En contraste, Sinner cumplió con las expectativas del público italiano y debutó con una sólida victoria sobre el austríaco Sebastian Ofner por 6-3 y 6-4.

El italiano, subcampeón en Roma el año pasado, controló el encuentro de principio a fin y confirmó su candidatura al título ante la ausencia de Carlos Alcaraz, quien no participa por lesión.

Además del triunfo, Sinner alcanzó las 29 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, igualando una marca lograda por Roger Federer. Ahora buscará avanzar a octavos de final cuando enfrente el lunes al australiano Alexei Popyrin.

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