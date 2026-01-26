Sinner completa el cuadro de cuartos de final del Australia Open

El italiano Jannik Sinner, N.2 del ranking y vigente campeón del torneo, se clasificó para cuartos de final del Abierto de Australia tras vencer cómodamente este lunes a su compatriota Luciano Darderi (N.25) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/2).
"En el tercer set estaba cansado, pero supe elevar mi nivel de juego para cerrar en tres sets", destacó Sinner, quien precisó que Darderi es "un buen amigo, lo que añadía una dificultad" al encuentro.
Darderi tuvo que esperar al sexto juego para inaugurar su casillero, pero Sinner cerró fácilmente el set en 27 minutos en su siguiente turno de saque.
El segundo set estuvo más reñido, pero Darderi no era capaz de romper el servicio de Sinner, que acabó ganando de nuevo.
En el tercero, Darderi pudo conservar al menos su servicio y llevar el desenlace al tie break después de salvar dos bolas de partido en el décimo juego, antes de sucumbir al poderío de Sinner unos minutos después.
Un triunfo fácil para Sinner, al menos mucho más que en la ronda anterior, cuando el italiano pasó muchos apuros ante el estadounidense Eliot Spizzirri, víctima de calambres debido al calor.
El italiano, de 24 años, aspira en Australia a un quinto título de Grand Slam y el tercero consecutivo en Melbourne.
Así quedaron los cruces de cuartos de final:
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Alex De Miñaur (6°)
- Alexander Zverev (3°) vs. Learner Tien (25°)
- Lorenzo Musetti (5°) vs. Novak Djokovic (4°)
- Ben Shelton (8°) vs. Jannik Sinner (2°)