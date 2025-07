Sinner y Djokovic debutan con triunfo en Wimbledon

-

El antiguo N.1 del mundo Novak Djokovic y el actual patrón del tenis masculino Jannik Sinner solventaron este martes sus entradas en liza en Wimbledon, al contrario que Alexander Zverev (3º), que sorpresivamente se despidió del torneo.

Sinner, que cumplirá 24 años en agosto, solo encontró resistencia en su compatriota Luca Nardi, de 21 años, en el primer set, para acabar venciendo por 6-4, 6-3 y 6-0, en 1 hora y 48 minutos.

El ganador de tres trofeos de Grand Slam (dos Abiertos de Australia y un US Open) busca su primer título en Wimbledon, donde su mejor resultado son las semifinales de 2023.

Y el siete veces campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, de 38 años, comenzó con buen pie al derrotar con facilidad en el último partido del día al francés Alexandre Müller por 6-1, 6-7 (7/9), 6-2, 6-2. El serbio se enfrentará en segunda ronda con el británico de 35 años Daniel Evans.

Por su parte, Zverev, tercer favorito, perdió con el francés Arthur Rinderknech, 72º mundial, por 7-6 (7/3), 6-7 (8/10), 6-3, 6-7 (5/7), 6-4, tras 4 horas y 40 minutos de juego.